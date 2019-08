Adriana Lima schifata. Ma con la star di YouTube finge

Linguaccia di disapprovazione della top model Adriana Lima a James Charles, star di Youtube con 15 milioni di follower. A un evento, la modella ha lasciato che i fotografi la immortalassero felice e sorridente accanto a Charles, 20 anni, famosissimo sui social per i consigli di makeup e primo ragazzo a essere testimonial della casa di cosmetici Covergirl. Subito dopo i flash di circostanza però la Lima ha fatto la faccia schifata pensando che le telecamere non la stessero più riprendendo.

In verità Adriana Lima non è l'unica vip a non amare James Charles dopo che la sua ex migliore amica Tati Westbrook a maggio lo ha accusato di dire bugie per screditare i colleghi e di abusare della sua fama per circuire ragazzi etero fidanzati. A seguito di quelle rivelazioni, James ha perso 3 milioni di seguaci tra cui Demi Lovato, Miley Cyrus, Ariana Grande e le Kardashian.