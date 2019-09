Dramma in Formula 2. Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in seguito a un terribile incidente che ha sconvolto il pomeriggio di gare sul circuito di Spa-Francochamps, in Belgio. Tre le auto coinvolte durante il secondo giro nel tratto dopo la salita dell'Eau Rouge. A scontrarsi le monoposto del giapponese Marino Sato, dello statunitense Juan Manuel Correa e del francese, 22 anni, morto per le ferite riportate. La gara è stata prima sospesa, poi definitivamente cancellata.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019