Ecco Giorgia Meloni assediata da telecamere e fans, fra cui uno che le porta i saluti della Garbatella, quartiere di Roma dove è cresciuta. Un po' seccata dall'assenza di Silvio Berlusconi alla manifestazione di protesta per la mancanza di elezioni: "è in piazza che il centrodestra è cresciuto e si è solidificato. MI ricordo ai tempi di quel Romano Prodi che oggi questi vorrebbero proporre come presidente della Republica". Però sostiene che a manifestare c'erano anche tanti militanti di Forza Italia. Dopo l'irritazione però la Meloni si scioglie. E confessa di essersi commossa. A sorpresa per la prima pagina del Tempo di quella mattina...