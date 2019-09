Salvini, piazza in delirio: "I dittatori sono dentro, non qui fuori"

È arrivato a piedi da via della Colonna Antonina come un manifestante qualsiasi, ed è stato letteralmente assalito dai manifestanti all’urlo di "Matteo! Matteo!". I manifestanti gli si sono stretti intorno abbracciandolo, mentre il leader della Lega ha cercato di guadagnare un posto sotto il palco. "No ai poltronari che sono chiusi nel palazzo perdendo onore e dignità, hanno vergogna a chiedere il voto degli italiani, noi non molliamo". E ancora: "I dittatori sono in Aula, non qui fuori" ha detto il leader della Lega alla manifestazione organizzata da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio. "Se per far dispetto a me si dovesse tornare indietro su quota 100 e tornare alla Fornero, o sul decreto sicurezza, li facciamo uscire da quel palazzo". (video Nicola Dalla Mura)