Come Wonder Woman, Barbara d'Urso torna così: pazzesca

Ma quanto sarebbe diverso il mondo se tutte le donne avessero l’autostima di Barbara d’Urso? La conduttrice di Mediaset è tornata sul piccolo schermo con “Pomeriggio Cinque” e ha battuto la concorrenza de “La Vita in Diretta” con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ed è già pronta a una seconda edizione di “Live Non è la d’Urso”. Il talk di Canale 5 andrà in onda domenica 15 settembre e lo spot vede la d’Urso in versione Wonder Woman. “Mi avete detto che ho la forza di un super eroe? E allora eccomi qua!” ha scherzato la conduttrice sulle Instagram Stories. Pochi giorni fa Barbara d’Urso si era fatta male durante le prove in studio e ha dovuto indossare il collarino, ma non è bastato a fermarla. E ora è pronta a scalare il grattacielo dell’Auditel.