Alleati sì, ma senza passione. E' ancora una fusione assai fredda quella fra M5s e Pd, accompagnata da toni per lo più dimessi e rassegnati, ben diversi da quelli che deidero il via al governo gialloverde. Nemmeno l'aggressività di Giuseppe Conte verso il nemico comune Matteo Salvini è riuscita a riscaldare i cuori (anzi il Pd l'ha considerata una mezza invasione di campo: gli avversari della Lega giustamente si sentono loro). Così quando chiediamo a Graziano Delrio, protagonista delle trattative come capogruppo Pd della Camera, se un po' si è innamorato del sorprendente Conte mannaro, lui sorride: "Innamorato? Solo di mia moglie". Non ha nemmeno sentito la replica del premier al Senato, ma per Delrio quel che vale è il programma comune e la serietà con cui si vorrà realizzare...