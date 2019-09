Basta un violino, il resto ce lo mettono le luci calde del tramonto e il loro riflesso sui marmi della Chiesa e dell'elefantino. Guardate questo artista di origine indiana o bangladina come ipnotizza i turisti in piazza della Minerva, regalando uno spot a Roma in grado di fare dimenticare qualsiasi disservizio o sporcizia pure vissuta in giro per la città. Valgono di più questi due minuti che tanti discorsi per capire quanto è bella Roma. Fossi nel sindaco della città, Virginia Raggi, quel violinista lo assumerei al volo...