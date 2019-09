"Lukaku si ferma con le banane", il commentatore gela lo studio

L'opinionista di Top Calcio 24, Luciano Passirani, è stato licenziato da Telelombardia dopo la frase razzista sul giocatore dell’Inter Romelu Lukaku. Il sedicente esperto di calcio, durante una trasmissione sportiva, ha dichiarato: “In Italia non vedo un altro giocatore come Lukaku, è uno degli attaccanti più forti in circolazione, mi piace moltissimo. Sembra il sosia di Duvan Zapata, questi hanno qualcosa in più degli altri. Lukaku è uno che ti trascina la squadra, se gli vai contro per fermarlo ti butta giù. O hai qui 10 banane che gli devi lanciare per fargliele mangiare oppure...”.

Sconcerto e imbarazzo in studio con il conduttore che bollava la frase come “battuta mal riuscita”. Poche ore dopo il direttore di rete, Fabio Ravezzani, ha comunicato il provvedimento: "Mi corre l'obbligo di fare una precisazione, è successo un fatto imprevedibile, un nostro opinionista per descrivere la forza fisica di Lukaku ha sciaguratamente usato un'immagine pessima che poteva legittimamente dare spazio a un'interpretazione razzista. Siccome noi il razzismo lo combattiamo sempre, anche a costo di aggressioni personali, non possiamo tollerare che anche involontariamente una persona che parla per ore si lasci andare a un commento di tale valenza. Con molto dispiacere e nonostante le scuse non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni. Anche con una battuta si può ferire una cultura, la lotta al razzismo deve essere senza se e senza ma, nel calcio così come nella vita".