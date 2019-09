Via il reggiseno, Bianca Guaccero si mostra com'è

Bianca Guaccero, la conduttrice di “Detto Fatto”, fa sobbalzare i telespettatori di Rai2 con un gesto inaspettato. Quest’anno la Guaccero ha lanciato l’iniziativa “Così come sei”, un modo per dire alle donne di accettare i propri difetti, e ha voluto dare il buon esempio attirandosi una pioggia di critiche. “Comincio io, mostratevi con orgoglio, io son così, prendere o lasciare” ha urlato Bianca in preda all’entusiasmo. Poi si è sfilata le coppe imbottite del reggiseno e le ha gettate alle sue spalle. Applausi per il messaggio, un po' meno per la conduzione: sull’account Instagram di “Detto Fatto” i telespettatori hanno invitato l’attrice pugliese a non urlare e ad agitarsi di meno.