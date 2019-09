Quando il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, è stato fischiato dalla platea di Atreju 2019, in sala è entrata con il passo della marescialla Giorgia Meloni, agitando le mani lungo tutta la platea per dire ai suoi militanti che no, così non si fa con un ospite. Il pubblico cercava emozioni a dire il vero, perché il Matteo Salvini che aveva parlato prima un po' aveva deluso: timido, dimesso, ha regalato qualche battuta ma è sembrato perlopiù sotto tono. Voleva rifarsi con il nemico del Pd. Prima zittito, poi attonito quando ha visto Delrio uscire dalla sala e scambiarsi un bacio affettuoso (sulla guancia) con la stessa Meloni, che lo ringraziava di essere venuto lì all'isola Tiberina. C'è stata pure qualche protesta. Ma la leader di Fratelli di Italia (che dice di avere apprezzato Salvini), l'ha presa sul ridere: "Troppo dolce con Delrio? Ma nooo. Ho il dovere dell'ospitalità e sono grata a chi pur avendo idee diverse, accetta di venire a confrontarsi. Figurarsi che ho baciato pure Fausto Bertinotti in passato..."