Alla fine Conte arriva. Ma quella battuta alla Meloni...

"Giorgia, tu pensavi che io non venissi! Non mi conosci". Giuseppe Conte stringe la mano di Giorgia Meloni. La leader di FdI accoglie il premier e gli dà il benvenuto alla 22esima edizione di Atreju: "No, ma sto imparando a conoscerti - replica - grazie per aver accettato". La festa dei patrioti si svolge sull’Isola Tiberina.