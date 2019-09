Così hanno preso i baby pusher: il maxi-blitz a Primavalle

Una bambina di 13 anni veniva incaricata dalla madre di lanciare la droga dalla finestra e andare a recuperare il denaro da pusher e clienti. È il dettaglio emerso nel corso dell’incontro con i giornalisti in Procura a Roma per illustrare l’operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Trastevere e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che ha colpito la "piazza" di spaccio a Primavalle. La droga, cocaina e crack, veniva divisa in buste di colore diverso a seconda della quantità da vendere: in bustina bianca c’era la singola dose da 0,2 grammi mentre in bustina blu veniva venduta la dose da un grammo.