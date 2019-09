Assoluzione degli Angelucci. Giachetti: "Ecco perché è importante la presunzione d'innocenza"

Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video con cui spiega l'importanza della presunzione d'innocenza. Il video viene introdotto da queste poche parole: "Perché continuo a sostenere che il precetto costituzionale dell’innocenza fino a prova contraria è fondamentale per la nostra democrazia ed un principio irrinunciabile di civiltà giuridica? Ve lo spiego nuovamente, ancora una volta fatti alla mano". Giachetti ricorda questo principio sancito dalla Costituzione per commentare la notizia di ieri per cui il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci, il figlio Giampaolo e altri 13 imputati sono stati assolti dall'accusa di truffa "perché il fatto non sussiste".

Il deputato di Italia Viva mostra anche un articolo di Repubblica del 2009 in cui si dava ampio risalto alla notizia delle indagini e un altro articolo dello stesso giornale di ieri con cui la notizia dell'assoluzione viene quasi "nascosta". Giachetti si chiede anche come sia possibile che possano passare undici anni per avere giustizia in questo Paese.