D'Amico, gaffe o gag? E Mourinho la molla sul palco

Josè Mourinho è sempre lo "Special One": lascia Ilaria D’Amico parlare da sola sul palco dopo una gag senza né capo né coda. Ai Best Fifa Football Awards al Teatro la Scala di Milano è andato in scena un siparietto imbarazzante. Durante la cerimonia di premiazione, davanti al gotha del calcio internazionale, la conduttrice di Sky, forse credendo di fare una battuta simpatica, ha chiesto a un esterrefatto Mourinho: “In un futuro molto vicino scopriremo la vita sugli altri pianeti e presto ci sarà la Coppa Interplanetaria, ecco chi potrebbe allenare la squadra dei migliori del mondo in questo torneo intergalattico?”. L’allenatore portoghese, incredulo, rideva sotto i baffi, ma ha comunque risposto: “La Fifa non permette di allenare due squadre contemporaneamente quindi qualcuno senza lavoro” e la D’Amico è incappata nella prima gaffe: “E’ una candidatura?” ricordando al mister del Triplete con l’Inter che non lavora da un anno. E Josè Mourinho a sua volta: “Io, Capello, Zenga o qualcun altro” e ha abbandonato il palco infastidito mentre la D’Amico girava il coltello nella piaga: “Grazie per la sua onestà, grazie, ma deve stare ancora qui con me. Perché se ne vuole andare? Ok, vuole andare via”. Risatina nervosa della giornalista per uscire dall’empasse, ma la figura barbina era ormai fatta e i social hanno graffiato: “Mou perdonala se puoi”, “Ma cosa cavolo gli ha chiesto?! Del torneo intergalattico? Non mi riprendo più!”, “Mourinho ha la faccia di chi pensa 'ma cosa diavolo...'”, "L'ha lasciata da sola, è sempre il numero uno!".