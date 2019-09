Così i gretini hanno assediato Roma

Un lungo corteo di studenti ha attraversato anche le vie del centro di Roma. E non senza disagi fra strade bloccate e bus deviati. Migliaia di studenti, ma anche molti adulti, si sono radunati in piazza della Repubblica per manifestare contro i cambiamenti climatici. L’Italia chiude la settimana di lotta con una grande manifestazione. Da Nord a Sud, un milione di persone si sono date appuntamento in oltre 180 piazze per chiedere ai potenti della Terra un impegno concreto per l’ambiente. È la terza volta che gli studenti italiani, insieme alle associazioni ambientaliste e ai sindacati, scendono in strada, rispondendo alla chiamata di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che da oltre un anno è diventata la portavoce dei ragazzi di tutto il mondo per la tutela ambientale. I cortei italiani hanno chiuso il ciclo di eventi della "Climate Action Week".