Incredibile incidente in un piazzale davanti a un centro commerciale. E l'uomo alla guida si meraviglia

Ci voleva più determinazione a prenderlo quel palo in mezzo alla piazza che a mancarlo. Però il guidatore incredibilmente ci è riuscito nel piazzale del centro commerciale. Altro che donne alla guida pericolo costante come sostiene un detto popolare. Questo è un omaccione, ed esce dall'abitacolo pure stupito dell'incidente: "Ma chi ha messo quel palo qui? Ieri non c'era...", sembra dire incredulo...