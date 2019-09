Ad Amici Celebrities i messaggi dei vip per Emma malata

Alessandra Amoroso e Geppi Cucciari, ospiti di “Amici Celebrities” hanno incoraggiato pubblicamente Emma Marrone, la cantante di Amici, ricoverata per problemi di salute e dimessa sabato mattina: “Emma è minuta, ma indistruttibile”.

The show must go on? A volte si può interrompere. Durante la seconda puntata di “Amici Celebrities”, Alessandra Amoroso ha ricordato i suoi 10 anni di carriera iniziati insieme a Emma Marrone: “Le faccio un grande in bocca al lupo da parte nostra. Forza e coraggio, noi ti vogliamo un sacco di bene” e il pubblico ha intonato con entusiasmo il coro “Emma, Emma”.

A fine serata invece, Geppi Cucciari, dopo lo sketch comico, ha polverizzato gli hater che hanno augurato il peggio alla cantante salentina: “Ti chiedo altri 15 secondi. La celebrità porta amore ma anche intolleranza. Certe volte basta il coraggio delle proprie idee per finire vittima degli hater. C’è una giovane donna che ha scritto sui social cose incredibili e provocatorie, tipo che siamo tutti uguali. Poi si è ammalata e le hanno inaugurato la morte. Persone minuscole, questa giovane donna sarà anche minuta, ma è indistruttibile. Questo è il tuo pubblico, il tuo studio e noi ti aspettiamo”. La cantante ha ringraziato commentando con alcuni cuori sulla pagina social ufficiale di “Amici”.