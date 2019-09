Sgarbi dà lezione alla porno star Malena. Ecco il segreto delle corna

Vittorio Sgarbi incontenibile alla presentazione della mostra milanese “Così fan tutte” ideata da Gleeden, la piattaforma di incontri extraconiugali che conta quasi 6 milioni di iscritti. Martedì 24 settembre, Sgarbi ha tenuto una lezione sull’erotismo e sull’arte del tradimento, ma una volta a tu per tu con Malena - la pornodiva italiana scoperta da Rocco Siffredi - ha aggiunto con aria divertita ma seria: “L’infedeltà era una strategia per chi è impegnato. Nella vecchia struttura della società l’uomo possedeva la donna, l’uomo era egemone e l’unico modo per la donna di essere indipendente era tradirlo, cioè metterglielo nel c**o! Oggi è cambiato tutto, le donne fanno quello che vogliono, ma una Malena negli anni ‘50 non poteva esistere. Madame Bovary agiva così per essere libera, era una sua difesa dal maschio, il tradimento è un’arma con cui la donna dimostra di essere indipendente”. (Video credit: Niccolò Fantini)