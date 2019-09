"Uomini e donne" oltre gli insulti, dama Gemma demolita così

Nuova stagione di “Uomini e Donne” Trono Over e vecchie beghe. Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani per la sfacciata e invidiabile autostima con la quale si è paragonata a Marilyn Monroe durante una sfilata. Le immagini della gonna che si alzava, mostrando le chiappette della Galgani alle telecamere, hanno fatto il giro del web e oggi l’opinionista ha perso la brocca: “E’ proprio una scema, pensa di essere Marilyn, è proprio una donnetta, una donnetta”. Gemma ha urlato più forte: “Non capisci niente! Non ho mai nominato la Monroe, mi sono ispirata alla sua ironia” e Maria De Filippi si è precipitata a separarle. Scene già viste. Quello che ancora non si era sentito, era il commento di Barbara De Santis. Con poche sentite parole (ahinoi!) la dama fulmina la rivale torinese: “È vero che Marilyn era una donna intelligente, ma era anche una donna che saltava dal letto di un uomo all’altro. Hai voluto far vedere pure quel lato di te?”. “Andiamo avanti” ha chiosato Maria De Filippi evitando che la situazione degenerasse.