"Prigionieri nudi e torturati". Venezuela choc nel video di Tajani

"Sono immagini forti, ma non possiamo voltarci dall'altra parte". L'eurodeputato di Forza Italia Antonio Tajani, da sempre in difesa del popolo venezuelano contro la dittatura comunista di Maduro, pubblica un video choc su Intagram e riaccende i riflettori sul caso in Venezuela. "Queste sono le ignobili condizioni in cui vivono i detenuti, nonché oppositori del regime nelle carceri del Venezuela - scrive l'europarlamentare - Denudati e in posizione prona vengono cosparsi di mangime, mentre galli e galline banchettano sui loro corpi. Siamo di fronte all'ennesima violazione dei diritti umani. Serve una chiara presa di posizione da parte di tutta la comunità internazionale contro la dittatura di Maduro. Mi auguro che anche il nuovo Governo italiano si unisca al mio appello, senza se e senza ma.