Mateo cuore d'oro. La clip del 16enne è ancora virale

Cuore grande e forte personalità. Mateo Hoxha, stroncato dal cancro a 16 anni, lottava per tutto e quando si è ammalato agli amici diceva sempre che stava bene "perché non voleva preoccuparli". La malattia si è portato via il giovane veneto in pochi mesi ma nemmeno la sconvolgente notizia dei medici era riuscita ad abbatterlo, nonostante la giovane età.