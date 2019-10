Ecco le commoventi immagini girate in Sri Lanka dove 7 elefanti sono stati trovati morti avvelenati dalla polizia. Potrebbero essere stati i cacciatori di frodo per segare le zanne di avorio, ma si sospetta anche la vendetta di un villaggio dove poche settimane fa un elefante impazzito aveva ferito alcuni abitanti. Accanto al cadavere di una elefantessa arriva nonostante gli uomini il suo cucciolo che con grande tenerezza prova a risvegliarla e a coccolarla, sperando che si rialzi in piedi. Immagini davvero commoventi, che stanno facendo il giro del mondo