"Campione di sp***". Matano, gli scappa il lapsus sessuale

Lapsus a luci rosse per Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta” insieme a Lorella Cuccarini. Ieri pomeriggio su RaiUno, il giornalista stava intervistando lo schermidore Paolo Pizzo e si è lasciato sfuggire: “Tutto quello che ci vuole per diventare un campione di sperm… scherma”. Una frazione di secondo che in studio è stata archiviata subito, ma che il web ha colto e rilanciato.