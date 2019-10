La Lecciso come Romina nel duetto social

Barbara d'Urso e Loredana Lecciso che cantano "Felicità", il tormentone di Al Bano e Romina. Una scena che fa esultare i fan. Una scena unica. Tutto ripreso da una telecamera. Il video fa il pieno di like facendo letteralmente il botto sul profilo della d'Urso (che conta oltre 2 milioni di follower).

"Io e te. Io faccio Al Bano e tu Romina”, dice Barbara d’Urso alla Lecciso (ospite dell’ultima Domenica live al super torneo dei vip). Però, l'ex di Al Bano sorride dicendo: “Allora non canto. Io accenno. Faccio il labiale e tu canti”. Ma alla fine Loredana e Barbara ci provano, iniziano a cantare. La conduttrice di Domenica live commenta su Instagram: “Nonostante il notevole impegno in playback di Loredana Lecciso non ce l’abbiamo fatta. Meglio lasciar cantare gli originali”.

Da indiscrezioni sembra che la Lecciso sia già pronta a tornare a Domenica live. Probabilmente a fine ottobre. Sarà così? Una cosa è certa: ascolti altissimi e tanti fuoriprogramma.