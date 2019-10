Ristorante va a fuoco: i clienti fuggono in strada

Momenti di panico dentro il ristorante "Ferro e Ghisa" in circonvallazione Aurelia. Per cause ancora da accertare è divampato un incendio all’interno delle cucine che ha fatto scappare in strada dipendenti e clienti che in quel momento si trovavano nel locale. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che, per motivi di sicurezza, hanno evacuato una parte della strada e spento le fiamme.