La gioia principesca di George esplode allo stadio. Il primogenito di William e Kate, probabilmente in attesa del quarto figlio, non ha trattenuto l’esultanza per la roboante vittoria dell’Aston Villa contro il Norwich (5-1). La felicità di George ha fatto sorridere i commentatori sportivi, la mamma, e un po' meno il padre William che sembra avvicinarsi all’orecchio del primogenito per consigliarli un atteggiamento più rigoroso, in linea con il protocollo reale. Il video è stato postato sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace.