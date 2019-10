Orietta Berti pazzesca. Sul tavolo con Haber poi bacia Papaleo

Imprevedibile Domenica In. Spassosa Mara Venier. La conduttrice va a braccio, capovolge la scaletta o la ignora regalando tre ore di piacevole intrattenimento domenicale e talvolta sketch non previsti. Questa volta a farne le spese è Orietta Berti.

In studio sono ospiti Giovanni Veronesi, Alessandro Haber e Rocco Papaleo, tre dei cinque conduttori del programma di Rai 2 “Maledetti Amici Miei” (gli altri sono Sergio Rubini e Margherita Buy con la partecipazione di Max Tortora). È prevista una gag in cui Haber ripete con Orietta Berti una scena bollente girata anni orsono con Mara Venier che ironizza: “Non so perché nei film le veneziane sono sempre cameriere o poco di buono”. Haber e la Berti sono così convincenti da finire uno sull’altro sul tavolo con la cantante che commenta: “Se sentivo qualcosa? Sì… un gran peso che non mi faceva respirare”. Ma non basta perché l’Oriettona nazionale concede il bis con Haber e il tris con Rocco Papaleo che la spalma come una tartina sullo stesso tavolo e si mette sopra dopo averle dato un bacio in bocca. “E adesso chi lo sente Osvaldo!” scherza la Berti tra le risate del pubblico.