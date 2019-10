Mihajlovic sulla panchina rossoblu per Bologna-Lazio

Sinisa Mihajlovic in panchina allo stadio Dall’Ara per la sfida di campionato tra il Bologna e la Lazio valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Per il tecnico degli emiliani si tratta della terza uscita stagionale dopo quelle con Verona e Spal. Lo scorso 8 settembre l’allenatore serbo, che sta lottando contro la leucemia, era rientrato all’Ospedale Sant’Orsola per il secondo ciclo di cure.