Con parrucche e taglierino per l'assalto in banca

Armati di taglierini, con parrucche, occhiali da sole e palmi delle mani coperte di colla, stavano per rapinare una banca. Quattro uomini arrestati in flagranza dai poliziotti della squadra mobile di Milano in collaborazione con colleghi del commissariato di Busto Arsizio (Varese) mentre stavano compiendo un colpo che avrebbe fruttato 100 mila euro.