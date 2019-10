Conte si crede Rocky

Applausi, cori, selfie e in sottofondo la colonna sonora del film "Rocky": il premier Giuseppe Conte arriva a Napoli come una star per la kermesse di "Italia a 5 Stelle". Proprio il presidente del Consiglio è uno dei più acclamati dai militanti, ricambiati dall'avvocato del popolo: "Dicevano che eravate antipolitica, invece voi siete buona politica". Le parole giuste per scaldare i cuori del popolo cinquestelle, scosso da una crisi sanguinosa in estate ma ancora carico per affrontare questa nuova avventura. Anche facendosi andare a genio il Pd. Che poi è il primo, vero segnale della trasformazione del Movimento. "La credibilità dell'azione di governo dipende dal nostro impegno ma anche dal vostro sostegno" ha dichiarato il premier chiudendo il suo intervento dal palco dell'Arena Flegrea.