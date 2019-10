Briciola salvata dai ladri aguzzini. Era imprigionata nel portabagagli

Storia a lieto fine per Briciola, la piccola meticcia rubata durante il furto nella casa dei suoi proprietari. I suoi nuovi amici della Polizia Stradale di Novara l'hanno trovata dentro il portabagagli di un'auto sospetta i cui componenti poi sono stati arrestati per furto e ricettazione. I tre uomini razziavano gli appartamenti nelle province Monza e Bergamo e, in uno di questi, hanno trovato la piccola cagnolina. Briciola spaventata ma sana e salva è stata riconsegnata alla sua famiglia che è stata rintracciata attraverso il microchip.