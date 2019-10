"Eliminatemi". La concorrente dell'Eredità si vergogna da sola

Scivolone tutto da ridere a "L’Eredità", il game show di RaiUno condotto da Flavio Insinna. Nel corso della puntata di lunedì 14 ottobre, la concorrente Maria Cecilia stava duellando con un’avversaria per rimanere in gioco e alla domanda "è essenziale per sturare i lavandini" ha risposto di getto: “Viakal!” dimostrando scarsa dimestichezza con i lavori casalinghi. Risate in studio e applausi per la simpatica Maria Cecilia che poi è uscita dall'empasse: “Ventosa… oddio.. ve prego eliminatemi!”.