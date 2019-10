"Sesso o ragnatela là sotto?". Guaccero, confessione spudorata

Bianca Guaccero fa sesso? "Detto Fatto" svela la verità. La bella e brava conduttrice del programma di tutorial su Rai 2, durante la rubrica di gossip con Jonathan, stava affrontando il tema dei vip che hanno scelto la castità, da Brad Pitt a Charlize Theron passando per l’italianissimo Andrea Preti. L’ex gieffino, maestro di stile, ha freddato la Guaccero: “Bianca, tu sei casta?”. La conduttrice prima ha svicolato: “Ma cosa vuol dire castità oggi”, poi davanti alle insistenze di Jonathan: “Insomma fai sesso o hai le ragnatele?”, Bianca ha sgranato gli occhi, ha fatto no con la mano e poi ha ceduto: “E tu come fai a saperlo?!”. Un innocuo siparietto hot.