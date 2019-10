Che sgarbo dei leader della Lega. Parla Silvio, nessuno lo ascolta

Piccolo incidente diplomatico nel centrodestra durante la manifestazione "orgoglio italiano" in piazza San Giovanni di sabato 19 ottobre. Quando Silvio Berlusconi ha iniziato a parlare dal palco, l'audio dell'impianto era troppo basso, e così in piazza nessuno è riuscito bene ad ascoltare il cavaliere e si cercava di fare altro. Ne hanno subito approfittato gli stessi leader del Carroccio, che incuranti dell'ospite che stava parlando, sono andati a farsi coccolare dai fan distraendoli ancora di più. Da Gianmarco Centinaio a Stefano Candiani, da Massimo Garavaglia a un irriverente Simone Pillon, che faceva notare come il Cavaliere stesse parlando ormai da 40 minuti...