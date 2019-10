"Stiamo lavorando con le università per posticipare l'inizio delle lezioni universitarie a dopo le rush hour", le ora di punta in cui il traffico delle città, Roma in testa, raggiunge il picco. È l'idea lanciata dalla sindaca della Capitale, Virginia Raggi, intervistata dal direttore de Il Tempo, Franco Bechis, durante l'evento di presentazione della nuova veste grafica del quotidiano al Tempio di Adriano.