Sorpresa in aeroporto, il calciatore del Perugia incanta al piano

Le note del compositore francese Yann Tiersen si diffondono nell'aeroporto S. Egidio di Perugia. Al pianoforte un viaggiatore d'eccezione, ovvero il trequartista dei grifoni Marcello Falzerano. Intorno a lui, nelle immagini rilanciate dall'account Twitter del club umbro, i compagni rapiti dalla melodia - ben eseguita - che lo ascoltano accanto a viaggiatori e turisti. Il piccolo concerto è andato in scena mentre i calciatori del Perugia, attualmente in serie B, attendevano di imbarcarsi sul volo per Crotone. Qualche minuto di magia per Falezerano e compagni, con la speranza di incantare anche sul campo.