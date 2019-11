Fiorello torna in Rai e lo show inizia con la Venier

Incursione di Fiorello in apertura dell’ottava puntata di "Domenica In". Il poliedrico artista torna su Rai Uno con "Viva RaiPlay", una striscia di 15 minuti alle 20.30 da lunedì 4 a venerdì 8 novembre e poi si sposterà sulla piattaforma multimediale. Fiorello ha sorpreso Mara Venier e ha improvvisato: “Per te ho saltato la pennica, che per me non è sonno, ma coma profondo. Stavo facendo la prova costumi. Non mangio da un mese e mezzo, ho morso il braccio della mia piccolina, ho solo addominali.” e Mara Venier: “E sei pure duro! Io invece sono bella florida”.

Fiorello scherza sul tailleur verde della conduttrice: “Ti sei vestita di verde croma key, gli addetti ai lavori sanno cos’è. Sapevo che eri giù di morale perché tuo marito è partito per Santo Domingo. Ne abbiamo combinate di tutti i colori, memorabile resta un Cantagiro. Facevamo la manifestazione canora, era il 1989, avevo ancora la prostata piccola. La sera c’era stata la finale, la mattina ci salutiamo tutti, lasciamo l’albergo, partiamo e a un certo punto squilla il telefonino, era Mara che ci chiede dove eravamo, io le rispondo in autostrada e lei dice ‘io sono in albergo, con la gamba ingessata, se son scordati di me, mi hanno lasciata qua’. E cosa ha fatto zio Fiore? Ho fatto 200 km per tornare a prenderla”. Il mattatore non ha voluto rivelare cosa farà in trasmissione anche se a Mara Venier ha rivelato: “Ci sarà Lady Gaga”.(video www.raiplay.it)