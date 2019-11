Totti, campione infinito col messaggio al baby-calciatore infortunato

Totti campione dal cuore d’oro. L’ex capitano giallorosso in passato ha sempre mostrato vicinanza verso calciatori - e non solo - vittime di infortuni, e anche oggi non ha esitato a lanciare un messaggio per rendere meno duro il momento attraversato da Simone Lattanzi.

Sabato pomeriggio il giovane giocatore dell'Under 14 della Boreale Don Orione ha subìto un grave infortunio nel match contro la Totti Soccer School: Simone - che a 9 anni ha iniziato a giocare a calcio con la Roma - ha infatti riportato la frattura di tibia, perone e della cartilagine della crescita. Francesco venuto a conoscenza dell’episodio gli ha subito inviato un videomessaggio (pubblicato sulla pagina Facebook Boreale Don Orione) per consolarlo: “Mi dispiace tantissimo ma questo è il calcio. Sono episodi che fortificano, vedrai che diventerai più forte di prima. Tieni duro, soprattutto all’inizio”.

Parole sincere, apprezzate da Simone e dalla Boreale che ha ringraziato l’ex numero 10 per il messaggio: “Esempio di sportività sia fuori che dentro il campo”. (video pagina Facebook "Boreale DonOrione")