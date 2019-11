Su di giri, così i tifosi del Celtic agitano Roma

La carica dei 9mila scozzesi agita Roma in vista del match di questa sera all'Olimpico. I tifosi del Celtic in via danno spettacolo in via Flavia affacciandosi nudi dalle finestre.

Il piano sicurezza per la partita di Europa League Lazio-Celtic, in programma questa sera all'Olimpico, è già scattato. Dopo la rissa con feriti scoppiata ieri notte davanti all'Irish Pub tra via Napoli e via Nazionale l'allerta è rossa. I due tifosi del Celtic feriti sono stati ricoverati al Policlinico Umberto I: entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Un altro 35enne è stato aggredito in piazza Beniamino Gigli, poco distante dal pub.