Matera sott'acqua: cascata di danni per il maltempo

Forti disagi a Matera per un violento temporale che si è abbattuto questa mattina. Strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. I maggiori problemi in città sono stati segnalati in via Lucana. Fiumi d’acqua, inoltre, si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni la violenza dell’acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni.

Per motivi di sicurezza le scuole sono state chiuse dal sindaco Raffaello De Ruggieri che ieri ha firmato l'ordinanza dopo l'allerta arancione della Protezione civile della Regione Basilicata. Questa mattina è stato attivato il numero verde 800.262667 della Protezione civile comunale per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini.

La situazione non va meglio nel Metapontino dove il maltempo ha provocato ingenti danni per le conseguenze del maltempo, in particolare per una tromba d’aria a Policoro. Sull’area jonica l’allerta di protezione civile era rossa per rischio idraulico e idrogeologico.

In tutti i Comuni le scuole sono rimaste chiuse e sono stati allertati i centri operativi comunali (Coc). Ancora presto per la conta dei danni, sono in corso gli interventi di rimozione dei numerosi alberi caduti sulle strade interne della zona e di tendoni utilizzati nei campi agricoli. A Policoro per tutti coloro che versano in condizioni di disagio la Caritas offrirà i pasti per la giornata di oggi preso la mensa Buon Pastore. Acquedotto Lucano, inoltre, ha comunicato che le forti piogge hanno causato "l’intorbidimento della sorgente del Frida e la conseguente riduzione delle portate idriche". Pertanto, nel corso della giornata potrebbero verificarsi cali di pressione o la sospensione dell’erogazione idrica in vari Comuni della provincia di Matera (Craco, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Colobraro, Valsinni, Tursi, Montalbano Jonico). Pure la Coldiretti segnala situazioni particolarmente problematiche per le coltivazioni agricole dell’area flagellata dal maltempo.