Francesco Monte si sfoga su tutto. E canta Nek alla Toffanin

Francesco Monte torna in tv, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", e racconta la fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. "Non l'ho tradita" ha chiarito l'ex tronista di "Uomini e Donne". "Ora sto bene con Isabella" ha spiegato Monte riferendosi alla nuova fidanzata, pugliese come lui. Tanti i progetti in cantiere, e dopo "Tale e Quale Show" dove ha mostrato di saper cantare, ha raccontato: "Ora voglio fare l'attore" confessando anche: "quando recito e canto mi sento libero".