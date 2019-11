"Non vedo un ca...". Vanoni in tilt su Rai1, sbotta così

Ornella Vanoni scandalosa come "Bocca di rosa". A "Una storia da cantare", lo spettacolo di Rai1 dedicato a Fabrizio De André, la Vanoni ha iniziato a cantare la celeberrima "Bocca di rosa", ma a causa delle luci non è riuscita a leggere il gobbo e fuori di sé dalla rabbia, è sbottata: "No, no. Con queste luci non vedo un ca**o. Ricomincio. Poi ca**o lo togliete perché non sta bene e non mi chiamate più. Ca**o lo togliete allora". L'orchestra non è riuscita a trattenere dei risolini, mentre Ornella Vanoni ha portato a termine, non senza qualche nuovo inciampo, "Bocca di rosa". Conclusa la performance, l'interprete ha scherzato con Bianca Guaccero: "Mi ami? Non è mai troppo tardi per cambiare. Mi fa male il ginocchio, che dolore" e si alza la gonna, ma Enrico Ruggeri la ferma appena in tempo.