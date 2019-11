Dentro la valanga. Le immagini impressionanti dalla Val Martello

La situazione in Val Martello è particolarmente critica con due valanghe che sono praticamente entrate nelle case, come testimonia questo video pubblicato dall'account Instagram di un albergo della zona (utente @gasthof_edelweiss). La vallata altoatesina, laterale della Val Venosta e conosciuta nel mondo per le sue fragole, è isolata a seguito di alcune valanghe verificatesi nel corso della mattinata. La protezione civile ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza di restare in casa per motivi di sicurezza. Sono comunque state effettuate delle evacuazioni - 50 persone - perché la massa nevosa che ha trascinato alberi e rami ha danneggiato, seppur lievemente, alcuni edifici. Una valanga caduta dal monte Eberhoefer attorno alle ore 8,40 è entrata tra le case. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Diverse case sono state evacuate per precauzione e ospitate nella vicina palestra.

Una seconda slavina, caduta alle ore 9,28 in località Ennewasser, è arrivata fino alla strada provinciale che era stata preventivamente chiusa al traffico. Il sindaco di Martello, Georg Altstaetter ha annunciato che domani, lunedì, resteranno chiusi scuole ed asili. La zona di Martello di Dentro e la frazione Waldberg sono ancora prive di elettricità e collegamento telefonico.