Carlo Calenda lancia Azione: video-sfida a Grillo-Joker, Salvini e Meloni

Carlo Calenda lancia oggi ufficialmente il suo movimento Azione con la speranza di conquistare quote di elettori al centro e tra i delusi dal Pd. L'ex ministro dello Sviluppo economico in un video che rimbalza sui social mette in fila i suoi "nemici" politici da Beppe Grillo in versione Joker a il Matteo Salvini anti-euro di qualche anno fa, fino a Giorgia Meloni che propone di affondare le navi delle Ong che portano i migranti in Europa.

"Ora basta! L’Italia è un grande paese. Siamo l’ottava potenza mondiale, la seconda economia manifatturiera d’Europa, uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea e il luogo di nascita della cultura occidentale. Nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti", si legge nel "manifesto" del partito di Calenda. "AZIONE è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti", sostiene l'ex ministro che mette in guardia gli elettori: "L’Italia non è in sicurezza. Non lo è a causa dell’alto debito, dello sperpero di denaro pubblico, dell’incompetenza e della mancanza di consapevolezza e responsabilità. E non è solo colpa della politica. I nostri rappresentanti ce li scegliamo. Nessuno di noi assumerebbe uno degli attuali leader politici per gestire la sua attività. Eppure gli affidiamo lo Stato, perché non lo sentiamo nostro fino in fondo.