Il giornalista protesta perché quella di Matteo Salvini a Sorrento "non è una conferenza stampa ma un comizio". Il leader della Lega, col supporto del pubblico presente in sala, respinge l'accusa sostenendo che dopo l'intervento potrà fare le domande. Ma gli animi si scaldano lo stesso durante l'evento per il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e il sindaco di Positano Michele De Lucia, entrambi leghisti. Il botta e risposta tra il giornalista e Salvini, con il pubblico tutto per il senatore leghista, va avanti a lungo mentre la scena è in diretta streaming su Facebook.