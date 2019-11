Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda e la gag è strepitosa. L'ex ministro ed ex Pd ha lanciato il suo nuovo partito, Azione ("con un logo che sembra quello di un odontotecnico romeno", copyright Crozza), e il comico ligure gioca sul fallimento quasi sicuro dell'ennesimo movimento della galassia del centrosinistra. "L’Italia non ha bisogno di un altro partitino. Figuriamoci poi uno creato da me che so’ trent'anni che non ne imbrocco una - esordisce Crozza-Calenda durante la puntata di Fratelli di Crozza sul Nove - Ma infatti, se il mio Azione sarà un partitino ci scioglieremo, andrò a casa, avrò fallito". C'è qualche dubbio? "No, perché io fallisco, eh! Ma è matematico, sicuro a palla, come che d’estate esce il disco d’Alvaro Soler. È già scritto! A noi non ce vota un c...o de nessuno. Al momento stiamo al due percento e mia madre ha detto che piuttosto che votare me rolla la scheda elettorale e ci si fa una canna".

Per un politico l'imitazione di Crozza vale come una medaglia, e così Calenda posta soddisfatto il video sui suoi profili social. Riderà anche dopo le prime elezioni di Azione?