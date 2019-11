In fila allo sportello. E all'Ater di Frosinone scoppia la rissa

Un'impiegata dell'Ater (l'azienda per la gestione delle proprietà immobiliari a Frosinone) che risponde volgarmente ad un utente in fila e il video pubblicato sulla pagina social del consigliere comunale Gianluca Borrelli diventa virale. La donna, addetta al servizio relazioni con il pubblico, perde la pazienza e si esprime come uno scaricatore di porto.

