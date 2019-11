Bread o Butter? La Casa Bianca lancia il derby del tacchino. Chi verrà rosolato?

Bread o Butter, quale sarà il tacchino della Casa Bianca per il Thanksgiving Day? Lo decideranno i cittadini americani attraverso un regolare voto sui social. Per il momento Bread sembra essere in vantaggio e la peggio ce la dovrebbe avere Butter. Infatti un tacchino verrà arrostito e l'altro "perdonato". Un po' come Barabba. Nei post sui social della Casa Bianca si legge: "Quale sarà il tacchino nazionale, Bread o Butter?", "Sarà Bread o Butter a ricevere il titolo di tacchino nazionale del Thanksgiving? Vota quale tacchino dovrebbe ricevere la grazia del presidente”.

