Iva Zanicchi non si tiene su Mina. E corregge Papa Francesco da Chiambretti

Iva Zanicchi a "CR4 La Repubblica delle donne" ride, scherza e da Chiambretti tira in ballo pure Papa Francesco. Sulla lavagna c'è la maxi foto del Pontefice e la cantante non si tiene. "Volevo dire una cosa, ma così simpaticamente... Mi perdoni Santità: quando lei in un'intervista in Spagna ha detto a un giornalista: ah beh qui ci vorrebbe una sfera, ci vorrebbe una zingara. Ecco come quella famosa canzone, Zingara cantata da Mina... Santità, diamo a Mina quel che è di Mina e a Iva quello che è di Iva". Chiambretti ribatte subito: "Lo mettiamo dietro alla lavagna". "No, no. È una cosa scherzosa" ripete la Zanicchi che, intanto, la precisazione l'ha inviata direttamente a Papa Bergoglio.