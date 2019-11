Discorso con inciampo per Angela Merkel. Il 27 novembre, in occasione di un convegno a Berlino con i rappresentanti dell'industria e del commercio tedesco, la Cancelliera si è alzata per andare sul palco e tenere un discorso, ma è inciampata poco prima di avvicinarsi al microfono ed è caduta sulle ginocchia. La Merkel però si è rialzata subito e con prontezza di spirito ha commentato: "Non ho visto le scale. La prossima volta salirò".

Poco prima parlando al Bundestag, Angela Merkel aveva tuonato: “L'Europa al momento non può difendersi da sola. Perciò è importante che la Germania lavori di più per l'Alleanza e assuma più responsabilità. preservare la Nato è nel nostro interesse ora ancor di più che durante la Guerra Fredda”.